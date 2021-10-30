|
|
|
В Зугдиди ударили представительницу пресс-службы «Нацдвижения»
30.10.2021 17:45
Нене Далакишвили, представительница пресс-службы «Единого национального движения» заявила, что на избирательном участке №26 её ударил наблюдатель, поддерживающий правящую партию «Грузинская мечта».
Далакаишвили рассказала, что получила информацию о том, что на участке пытались организовать т.н. «карусель».
«Наши наблюдатели это не допустили. Этих девушек [кто пытался организовать «карусель] удалили с участка», — отметила она.
По словам Далакишвили, она увидела двух мужчин, которые «выясняли отношения» с наблюдателем, сообщившем о предполагаемой «карусели»:
Далакишвили рассказывает, что попыталась заснять произошедшее, что вызвало раздражение представителя «Мечты». Далакишвили заявила, что сняла на видео, как её ударили.
Рядом с участком находился депутат-мажоритарий от «Грузинской мечты» Иракли Чиковани. Он заявил, что не был свидетелем инцидента, но добавил, что если инцидент был, Далакишвили должна обратиться в полицию, которая соответственно среагирует на произошедшее.
Чиковани считает, что «никакого напряжения на участке не было». На данный момент напряжение на участке все же есть.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна