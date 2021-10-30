

В Зугдиди ударили представительницу пресс-службы «Нацдвижения»

30.10.2021 17:45





Нене Далакишвили, представительница пресс-службы «Единого национального движения» заявила, что на избирательном участке №26 её ударил наблюдатель, поддерживающий правящую партию «Грузинская мечта».



Далакаишвили рассказала, что получила информацию о том, что на участке пытались организовать т.н. «карусель».



«Наши наблюдатели это не допустили. Этих девушек [кто пытался организовать «карусель] удалили с участка», — отметила она.



По словам Далакишвили, она увидела двух мужчин, которые «выясняли отношения» с наблюдателем, сообщившем о предполагаемой «карусели»:



Далакишвили рассказывает, что попыталась заснять произошедшее, что вызвало раздражение представителя «Мечты». Далакишвили заявила, что сняла на видео, как её ударили.



Рядом с участком находился депутат-мажоритарий от «Грузинской мечты» Иракли Чиковани. Он заявил, что не был свидетелем инцидента, но добавил, что если инцидент был, Далакишвили должна обратиться в полицию, которая соответственно среагирует на произошедшее.



Чиковани считает, что «никакого напряжения на участке не было». На данный момент напряжение на участке все же есть.



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