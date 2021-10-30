

Посол США в Грузии выразила соболезнования семьям жертв COVID-19

30.10.2021 18:24





В Грузии общее число погибших от коронавируса превысило 10 000 человек.



В связи с этим посол США в Грузии Келли Дегнан выразила соболезнования семьям и близким погибших пациентов.



По ее словам, важно, чтобы в дальнейшем на управление пандемией COVID-19 был сделан больший акцент.



«В Грузии число погибших от коронавируса превысило 10 000. Это действительно крайне трагическое событие, особенно для тех семей и людей, которые потеряли своих близких и любимых.



Надеюсь, что после этих выборов управлению пандемией и исправлению этой ситуации будет уделено больше внимания», - заявила Келли Дегнан.



Напомним, сегодня, 30 октября, в Грузии проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Во втором туре будут избраны мэры 5 городов и 15 муниципалитетов, а также 42 мажоритарных депутата Сакребуло в 24 округах.



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