

Посол США: есть информация о нападении на СМИ, наблюдателей, а также о физическом противостоянии

30.10.2021 18:36





У нас есть информация о нападении на СМИ, наблюдателей, а также о физическом противостоянии и других фактах. Призываю всех к спокойствию, поскольку важно, чтобы у избирателей была возможность проголосовать в спокойной обстановке, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Эти выборы также дают возможность увидеть, как работают принятые прошлой весной реформы по выборам. Мы видели определенные улучшения, в том числе – это система пересчета. Очень важно, чтобы у избирателей было доверие к результатам выборов, и страна смогла продвинуться вперед. В связи с избирательной реформой между политическими лидерами Грузии было достигнуто соглашение. Это был весьма успешный пример того, что лидеры из очень разных партий выступают вместе и принимают решения для улучшения избирательного процесса, и вносят в это свой вклад. Каждые выборы – это возможность сделать шаг вперед, постепенно, и я надеюсь, что мы это увидим сегодня и завтра», - отметила посол



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