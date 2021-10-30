

Гварамия: На участках препятствуют проведению экзитполов

30.10.2021 18:52





«Категорически требуем, чтобы прекратилось давление на людей, проводящих экзитполы, и препятствование этому процессу», - об этом заявил генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия.



Он перечислил избирательные участки, где у журналистов и проводящих опросы людей возникли проблемы при исполнении их работы.



Вместе с тем, депутат правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили заявил, что экзитполы около избирательных участков проводятся кустарным методом.



«Мы наблюдаем проведение экзитполов в кустарных условиях. Дело не в том, кто кого о чем опросит. Главное, какие цифры они напишут в одном кабинете.



Предположительно, это те же самые люди, которые проводили экзитполы для «Мтавари архи» и IPSOS, что подтверждает то, как проводятся экзитполы и почему с такими погрешностями», - заявил Шалва Папуашвили.



Экзитпол для телеканала «Мтавари архи» проводит компания «Анова», которая по заказу IPSOS вела полевые работы для экзитполов «Мтавари архи».



Напомним, телеканал «Мтавари архи» отказался от сотрудничества с компанией IPSOS за день до проведения выборов, обвинив компанию в нарушении условий контракта.



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