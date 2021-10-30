

ЦИК: К этому времени в окружные избирательные комиссии подано 97 жалоб

30.10.2021 19:25





По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к этому времени в окружные избирательные комиссии подано 97 жалоб, связанных с процессом голосования.



Как сообщила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани, 40 из них поданы наблюдателями, а 57 – избирательными субъектами.



«Их большинство в основном касается процедурных погрешностей.



Еще раз призываем лиц, которые вправе находится на избирательных участках, соблюдать закон, дать избирательным комиссиям и избирателям возможность того, чтобы голосование проходило в спокойной обстановке. Также распространилась информация о том, что на 68-м избирательном участке председатель комиссии и заместитель заранее подписали итоговый протокол. Этой комиссии передан новый итоговый протокол, а наполовину заполненный протокол уничтожен», - заявила Натия Иоселиани.



В Грузии сегодня проходит второй тур выборов самоуправления.



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