|
|
|
ЦИК: К этому времени в окружные избирательные комиссии подано 97 жалоб
30.10.2021 19:25
По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к этому времени в окружные избирательные комиссии подано 97 жалоб, связанных с процессом голосования.
Как сообщила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани, 40 из них поданы наблюдателями, а 57 – избирательными субъектами.
«Их большинство в основном касается процедурных погрешностей.
Еще раз призываем лиц, которые вправе находится на избирательных участках, соблюдать закон, дать избирательным комиссиям и избирателям возможность того, чтобы голосование проходило в спокойной обстановке. Также распространилась информация о том, что на 68-м избирательном участке председатель комиссии и заместитель заранее подписали итоговый протокол. Этой комиссии передан новый итоговый протокол, а наполовину заполненный протокол уничтожен», - заявила Натия Иоселиани.
В Грузии сегодня проходит второй тур выборов самоуправления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна