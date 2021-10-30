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Кандидата в мэры Тбилиси от оппозиции ударили по голове у избирательного участка в Тбилиси


30.10.2021   19:32


У избирательного участка №62 в Исани (Тбилиси) произошло словесное и физическое противостояние. Кандидата в мэры Тбилиси Нику Мелия ударили по голове. На месте мобилизована полиция.

Ситуация накалилась после того, как на участке отключилась электроэнергия. На место приехал Мелия, по словам которого отключение было намеренным.

На место также прибыл член «Грузинской мечты», депутат парламента Бека Давитулиани. По его словам, «произошло короткое замыкание, а Мелия проигрывает выборы и желает их сорвать».

Вскоре на месте мобилизовались лица, оскорблявшие Мелия. Один из них ударил кандидата в голову.

«Мы не дадим им сфальсифицировать. Отключили свет, собрали шпану во главе с этим якобы депутатом», — заявил Мелия. После этого за ним появился человек, который и нанес удар.

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