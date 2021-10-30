

В Минюсте Грузии заявили, что готовы к любому сценарию при переводе Саакашвили из тюрьмы

30.10.2021 19:48





В Минюсте Грузии готовы к любому сценарию и каждому, кто попытается помешать переводу заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в больницу, придется отвечать перед законом. Об этом заявил сегодня министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.



В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии накануне заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.



«Никто из нас ничего не боится. Если будет необходимо для безопасности заключенного, мы обязательно используем все способы, чтобы защитить самого заключенного и его безопасность, в том числе и вертолет. Мы никого не боимся и готовы к любому сценарию», — сказал Брегадзе.



Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касались должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.



Сразу после помещения в тюрьму Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. От пищи политик отказывается уже 30 дней. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Между тем власти в случае необходимости согласны перевести Саакашвили в госпиталь Глданской тюрьмы.



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