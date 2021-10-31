

Мелия просит Саакашвили прекратить голодовку

31.10.2021 00:32





Председатель партии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия выразил надежду на то, что заключенный экс-президент Грузии Михеила Саакашвили прекратит голодовку после победы оппозиции во втором туре муниципальных выборов.



Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста.



«Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы, и кандидаты оппозиции будут объявлены победителями, у меня нет права прийти к нему в тюрьму, но я бы хотел, чтобы сейчас, когда оппозиция победила, он прекратил голодовку, потому что он нужен нам здоровым и живым. Радовать Бидзину Иванишвили (основатель ГМ Бидзина Иванишвили) мы не должны», — заявил Мелия.



В Грузии сегодня проходил второй тур муниципальных выборов. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.



После закрытия избирательных участков и в ЕНД, и в «Грузинской мечте» объявили о своей победе на выборах мэрах в крупнейших городах. Предварительные результаты Центральная избирательная комиссия Грузии объявит в ближайшие часы.



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