

ЦИК: У Кахи Каладзе 55,60% голосов, у Ники Мелия - 44,3%

31.10.2021 10:03





По данным ЦИК к этому времени, во втором туре муниципальных выборов 30 октября 2021 года выборы в Тбилиси выиграла «Грузинская мечта».



В Центральную избирательную комиссию к этому времени поступили итоговые протоколы с 768 из769 избирательных участков столицы, согласно которым, во втором туре выборов победил Каха Каладзе.



Согласно информации, опубликованной ЦИК, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе имеет 55,60% голосов, а кандидат в мэры от «Единого национального движения» Никанор Мелия - 44,39%.



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