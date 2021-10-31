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ЦИК: У Кахи Каладзе 55,60% голосов, у Ники Мелия - 44,3%
31.10.2021 10:03
По данным ЦИК к этому времени, во втором туре муниципальных выборов 30 октября 2021 года выборы в Тбилиси выиграла «Грузинская мечта».
В Центральную избирательную комиссию к этому времени поступили итоговые протоколы с 768 из769 избирательных участков столицы, согласно которым, во втором туре выборов победил Каха Каладзе.
Согласно информации, опубликованной ЦИК, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе имеет 55,60% голосов, а кандидат в мэры от «Единого национального движения» Никанор Мелия - 44,39%.
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