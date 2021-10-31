

В Грузии зафиксировано 3 382 новых случая инфицирования коронавирусом

31.10.2021 11:24





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 36 193 теста, отсюда 16 784 на антигены и 19 409 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 3 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 719 247.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 30 октября, дневной показатель положительности составляет 9.34%, за последние 14 дней – 8.91%, а за 7 дней - 8.68%.



За последние сутки выздоровели 5 389 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 660 518.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 42 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 10 045 человек.



Из выявленных за сутки 3 382 новых случаев коронавируса 1 287 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 141, в Имеретии – 664, в Квемо Картли – 292, в Шида Картли - 219, в Гурии – 65, в Самегрело и Земо Сванетии – 197, в Кахетии - 352, в Мцхета-Мтианети - 76, в Самцхе-Джавахети – 69, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 20.



На данном этапе в Грузии 48 658 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 6 468 человек, в том числе в Тбилиси – 2 453, в Аджарии – 520, в Имеретии – 1 395. Тяжелых пациентов – 1 594, в том числе в Тбилиси - 586, в Аджарии – 130, в Имеретии – 497. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 336 лица, в том числе в Тбилиси - 178, в Аджарии – 40, в Имеретии – 34.



В клинических гостиницах находятся 1 093 человека, в том числе в Тбилиси – 683, в Аджарии – 189. На дому лечатся 41 097 человек.



В карантинном пространстве 43 человека, в том числе в Тбилиси – 41, в Аджарии - 2.



На данном этапе на самоизоляции находятся 33 524 человека.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





