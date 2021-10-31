

ISFED: Во втором туре выборов помимо процедурных нарушений зафиксирован контроль воли избирателей

31.10.2021 13:25





о заявлению исполнительного директора «Международного общества справедливых выборов и демократии» Нино Долидзе, во втором туре выборов помимо процедурных нарушений зафиксирован контроль воли избирателей.



Как она пояснила на сегодняшнем брифинге, эти и другие нарушения могли повлиять на результаты выборов.



Она конкретно назвала те участки, где, по оценке «Международного общества справедливых выборов и демократии», зафиксированы нарушения.



«Были процедурные нарушения, однако, когда мы говорим о том, что повредило процессу, мы больше говорим о факторах, которые зафиксированы снаружи и касались контроля воли избирателей. Были и процедурные нарушения, в том числе, особенно мы выделили маркировку, поскольку не проведенная маркировка или ее неверное проведение может привести к многократному голосованию. Также была проблемой мобилизация за пределами участка, учет избирателей и предполагаемый подкуп. Что касается влияния, мы говорим, что оно могло быть оказано. Я не могу сказать наверняка, что обязательно оказало бы или нет, потому нам это невозможно установить. Мы просто говорим, что разница в нескольких округах настолько мала, что, возможно, решали бы несколько человек, но мы не можем сказать в форме утверждения», - сказала Долидзе.



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