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В окружные избирательные комиссии поступило 272 жалобы
31.10.2021 13:30
По информации председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили, в окружные избирательные комиссии поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба поступила от наблюдательских организаций и 151 - от избирательных субъектов.
«Большинство жалоб было связано с процессуальными нарушениями, и в ближайшее время мы представим детальную статистику по жалобам. Напомним, что согласно избирательному законодательству окружная избирательная комиссия рассматривает жалобы в течение 4 дней и принимает соответствующее решение, а срок обжалования этого решения в соответствующем суде составляет дополнительно два календарных дня », - сказал Каландаришвили.
По его словам, для повышения степени прозрачности выборов, по принципу случайной выборки будут пересчитаны 150 участков.
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