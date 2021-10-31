

В окружные избирательные комиссии поступило 272 жалобы

31.10.2021 13:30





По информации председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили, в окружные избирательные комиссии поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба поступила от наблюдательских организаций и 151 - от избирательных субъектов.



«Большинство жалоб было связано с процессуальными нарушениями, и в ближайшее время мы представим детальную статистику по жалобам. Напомним, что согласно избирательному законодательству окружная избирательная комиссия рассматривает жалобы в течение 4 дней и принимает соответствующее решение, а срок обжалования этого решения в соответствующем суде составляет дополнительно два календарных дня », - сказал Каландаришвили.



По его словам, для повышения степени прозрачности выборов, по принципу случайной выборки будут пересчитаны 150 участков.



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