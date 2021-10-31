

Оппозиция сегодня в 19:00 соберется у здания парламента и озвучит план действий

31.10.2021 13:53





Оппозиционные партии планируют собраться сегодня в 19:00 перед зданием парламента на проспекте Руставели.



Как заявил на брифинге кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения» Ника Мелия, оппозиционные партии представят населению план действий.



«Для того, дорогие друзья, дорогие тбилисцы, чтобы ознакомить с планом действий, сегодня в 19:00 ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы поговорили об этом плане. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут с рук какой-то власти, тем более власти Бидзины Иванишвили. Вчера борьба не только не закончилась, борьба началась», - заявил Мелия.



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