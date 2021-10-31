

Конгрессмен Брэд Шерман призвал власти Грузии перевести Саакашвили в больницу

31.10.2021 15:22





Американский конгрессмен Брэд Шерман распространяет заявление в связи с заключением и состоянием здоровья Михеила Саакашвили и призывает правительство к быстрому и надлежащему реагированию.



«Я глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии и председателя Совета реформ Украины Михеила Саакашвили после того, как он был арестован на основании заочно вынесенных обвинений, которые широко критиковались как политически мотивированное дело. Продолжающееся содержание под стражей бывшего президента создает угрозу углубления в Грузии политической фрагментации и подрывает процесс демократизации в стране. В то время как Грузия пытается выйти из политического кризиса, который ослабил доверие людей к здоровым демократическим процессам, тревожная тенденция арестов политических фигур, включая г-на Саакашвили и лидера ЕНД Ники Мелия не является путем, который нужен Грузии для демократического и евроатлантического курса.



Как старший член комитета палаты по иностранным делам, призываю «Грузинскую мечту» немедленно принять решение в связи с ухудшившимся состоянием здоровья бывшего президента и перевести его в больницу критического лечения. Гарантия доступа для Саакашвили к надлежащей медицинскому и правовому обслуживанию является решающей для повышения доверия грузинского народа и возвращения страны на демократический путь», - заявляет конгрессмен.



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