

Инесс Вейдер - Было бы хорошо, если бы грузинский политический класс уделял больше внимания реформам

31.10.2021 17:02





«Если бы произошла деполяризация, если бы поляризация уменьшилась, то это действительно пошло бы на пользу социально-экономической ситуации в Грузии», — заявила глава делегации Европарламента Инесс Вейдер на совместной пресс-конференции с главой Миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ.



«Мы с большим желанием участвовали в выборах, потому что Грузия — партнер номер один для Европейского Союза. Мы работаем с вами для евроатлантической интеграции, для интеграции в ЕС, и она должна быть необратимой. Это не должно повернуться вспять. В то же время, если бы произошла деполяризация, если бы поляризация уменьшилась, то это действительно благоприятно отразилось бы на социально-экономической ситуации в вашей стране. Было бы хорошо, если бы грузинский политический класс положил конец этому разделению и больше сосредоточился на сотрудничестве и реформах. Экономическая власть по-прежнему сосредоточена в определенных руках. Европейский парламент будет внимательно следить за выполнением правительством Грузии рекомендаций Международной мониторинговой миссии», — сказала глава делегации Европарламента.



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