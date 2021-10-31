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Хуберт Книрш: Принятие результатов выборов - фундаментальная демократическая обязанность
31.10.2021 17:22
«Необходимо обращать внимание на слабые места, на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование», — заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, говоря о втором туре местных выборов и их оценке со стороны международных наблюдателей.
«Международные наблюдатели представили оценки относительно местных выборов в Грузии. Это была подробная, дифференцированная и сбалансированная оценка. Они увидели много улучшений. Наблюдатели также подчеркнули многие недостатки, которые все еще существуют. Необходимо обратить внимание на эти слабые места, и на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование. Принятие результатов выборов и работа в рамках демократического процесса — фундаментальная демократическая обязанность», — сказал Хуберт Книрш.
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