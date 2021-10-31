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Гига Бокерия: Борьба с авторитарным режимом требует комплексного и последовательного подхода
31.10.2021 19:27
Борьба с авторитарным режимом требует комплексного и последовательного подхода, обязательной частью которого являются мирные акции протеста, - об этом заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
По его словам, все мы понимаем, что наша страна находится в очень сложном положении.
«Вчера, несмотря на то, что общество, в том числе оппозиция, сделала шаг вперед в деле предвыборной мобилизации против авторитарного режима, этой мобилизации оказалось недостаточно для преодоления криминальных, нелегитимных методов режима Иванишвили. В такой ситуации борьба с таким авторитарным режимом требует комплексного и последовательного подхода, обязательной частью которого являются мирные акции протеста. Но здесь я хотел бы заранее изложить позицию «Европейской Грузии», что лозунг «выборы отменены» мы считаем по существу ошибочным.
Я хотел бы напомнить всем, что смена таких опасных, авторитарных режимов, как режим Иванишвили не путем выборов требует получения гораздо большей поддержки населения, чем преодоление нелегитимных и насильственных методов в избирательном процессе. Мы не должны еще раз создавать у нашего общества ожиданий быстрого успеха, мы все должны быть готовы к последовательной, к сожалению, как видно не краткосрочной борьбе, и эта неудача не должна приводить нас в отчаяние. Заявления, что «мы больше не можем терпеть и должны что-то сделать» - наоборот, способствуют установлению нигилизма со стороны режима Иванишвили и ввержению общества в отчаяние», - сказал Бокерия.
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