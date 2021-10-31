

Деканоидзе: Когда у тебя отбирают главную ценность демократии - выборы, всякий протест легитимен

31.10.2021 19:37





«На мой взгляд, когда у тебя отбирают главную ценность демократии - выборы, всякий протест применим и легитимен», - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения», кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе, говоря о плане действий оппозиции.



По ее словам, демонстрация и протест не являются задачей конкретных людей, и «это должно быть задачей всех тех, кому нужно лучшее будущее страны».



«Бороться против режима можно разными способами, я не думаю, что суд является наиболее эффективным способом, но мы должны исчерпать до конца и этот ресурс. В том числе, должны быть демонстрация и протест, это не задача конкретных людей, это должно быть задачей всех тех людей, которым нужно лучшее будущее страны. Сегодня будет речь о конкретных планах, но по моему мнению, когда у тебя отнимают главную ценность демократии – выборы, всякий протест применим и легитимен», - отметила Хатия Деканоидзе.



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