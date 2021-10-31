

TI: Зафиксированные на выборах в Грузии нарушения могли существенно повлиять на результаты

31.10.2021 20:32





Зафиксированные в ходе второго тура муниципальных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательные результаты. Об этом говорится в отчете авторитетной неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI), наблюдавшей за процессом.



«Поскольку во многих избирательных округах была зафиксирована небольшая разница в голосах, полученных кандидатами, выявленные в предвыборный период и день выборов нарушения и проблемные тенденции могли существенно повлиять на окончательные результаты и свободное выражение воли избирателями. Исходя из этого, у общественности могут возникнуть обоснованные вопросы касательно справедливости выборов», — заявляют в TI.



По оценке НПО, первая половина дня голосования прошла «в основном в мирной обстановке», однако позже ситуация на многих избирательных участках обострилась – участились сообщения о случаях драк и словесных перепалок. Также в отчете говорится о многочисленных фактах вмешательства в работу журналистов и незаконного учета избирателей, пришедших на участки. Кроме того, наблюдатели TI говорят о дежурствах партийных координаторов возле большинства участков, в том числе в радиусе 100 метров, что является нарушением.



Другой значительной проблемой стали «различные нарушения со стороны предвзятых организаций-наблюдателей», которым нередко покровительствовали члены избирательных комиссий.



Претензии есть и к участковым избирательным комиссиям. В процессе подсчета голосов была выявлена тенденция искусственного затягивания заполнения итоговых протоколов, а также факты, когда итоговые протоколы заранее отправляли в окружные избирательные комиссии на утверждение. На нескольких избирательных участках неправильно сортировали недействительные и действительные бюллетени.



Из позитивных изменений в работе Центральной избирательной комиссии – оперативность. В отличие от первого тура выборов, теперь предварительные результаты публиковали одновременно с обнародованием итоговых протоколов.



30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.



Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.



Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.



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