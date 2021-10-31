

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата

31.10.2021 20:40





Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе отказывается от мандата депутата.



Об этом он заявил на акции оппозиции, которая проходит перед зданием парламента.



«Я пришел в политику два года назад. В течение двух лет в отношении меня не прекращаются личные оскорбления, навешивание тысячи ярлыков, но я продвигаюсь вперед, на меня это не действует. Я пришел в политику не потому, что хотел кресла или от чего-то убежать. Мой опыт, полученный в этом здании, говорит мне, что нет смысла делать дело с теми людьми, которые бьют ножом в спину и отбирают голос. Поэтому я принял решение - это мандат, и я покидаю парламент, ухожу, чтобы продолжить бороться вместе с вами на улице за свободную Грузию, для наших детей, это так и так будет всегда. Борьба будет до конца», - сказал Хазарадзе.



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