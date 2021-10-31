

Глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ: Мы не тестируем грузинскую демократию, мы оцениваем избирательный процесс

31.10.2021 20:49





Международные наблюдатели оценивают различные аспекты избирательного процесса, однако то, насколько выборы демократичны и справедливы, должно решить грузинское общество. Об этом заявил главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Джонсон на пресс-конференции в Тбилиси 31 октября.



30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.



Авторитетные грузинские НПО допускают, что нарушения, зафиксированные ими в день голосования, могли повлиять на окончательные результаты в некоторых районах. Международные наблюдатели называют второй тур выборов «конкурентным», указывая при этом на такие проблемы, как растущая поляризация, неравные возможности, запугивание и давление на избирателей.



«Мы поддерживаем избирательный процесс, однако, в конечном счете, этот процесс принадлежит вам. Вынести окончательное решение можете вы. Власти Грузии должны решать, как отреагировать на наши рекомендации. В целом, оценка этого – являются или нет [выборы] свободными, демократическими и справедливыми, это должны оценивать грузинское общество. Мы оцениваем только избирательный процесс и его различные аспекты», — сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов.



Основываясь на оценке наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, он резюмировал, что власти Грузии выполнили не все рекомендации относительно законодательной базы. Джонсон указывает на необходимость дальнейших реформ.



«Мы не проводим тест для грузинской демократии… Наш принцип — наблюдаем, но не вмешиваемся», — подчеркнул главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ.



«Цель нашего наблюдения — способствовать демократическому процессу, но затем власти должны действовать в соответствии с нашими рекомендациями. Наше предложение о поддержке дальнейших реформ на благо грузинского общества останется в силе», — заявил он.



Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.



ЦИК Грузии объявил второй тур состоявшимся, но оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.



Первый тур муниципальных выборов состоялся в Грузии 2 октября. Тогда правящая «Грузинская мечта» собрала почти половину голосов, получив 46,74% по партийным спискам. Кроме того, в первом же туре кандидаты ГМ одержали победу на выборах мэров 44 муниципалитетов.



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