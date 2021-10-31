

Делегация ЕС призывает все стороны продолжить участие в избирательном процессе

31.10.2021 20:59





Делегация ЕС в Грузии в координации с главами аккредитованных в Грузии посольств стран-членов ЕС опубликовала комментарий по итогам второго тура местных выборов в Грузии 2021 года, в котором, в том числе говорится:



«Миссия вновь заключает, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, хотя миссия также отметила эскалацию негативной риторики, остающиеся обвинения в запугивании и давления на избирателей, а также резкий дисбаланс ресурсов, что дало преимущество правящей партии и поменяло условия соперничества.



После первого тура мы заявили, что наблюдаемая в связи с этим недобросовестная практика не должна становиться нормой для Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы стали упущенной возможностью в этом отношении. Несмотря на четкие оценки международных наблюдателей, не было предпринято никаких существенных шагов для устранения основных недостатков. Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления грузинскими политическими лидерами административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию.



Высказанные до этих выборов мнения о том, что центральное правительство не будет сотрудничать с теми сакребуло, которые изберут отличающееся большинство, вызывают беспокойство, поскольку они направлены на ограничение выбора избирателей и ограничение плюрализма.



Мы призываем все партии продолжать свое участие в избирательном процессе. Доверие общества в отношении справедливости выборов требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни ложится на ЦИК и суды», — говорится в заявлении Делегации ЕС.





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