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У «Грузинской мечты» не будет однопартийного большинства в сакребуло 6 муниципалитетов


01.11.2021   10:10


По итогам выборов местного самоуправления, у «Грузинской мечты» не будет однопартийного большинства в муниципальных собраниях (сакребуло) 6 муниципалитетов.

Оппозиционное большинство – в следующих муниципалитетах: Батуми, Зугдиди, Мартвили, Чхороцку, Цаленджиха и Рустави.

Вчера лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в тех нескольких сакребуло, где у «Грузинской мечты» нет большинства, оно будет сформировано на основании переговоров с членами сакребуло.

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