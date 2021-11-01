

У «Грузинской мечты» не будет однопартийного большинства в сакребуло 6 муниципалитетов

01.11.2021 10:10





По итогам выборов местного самоуправления, у «Грузинской мечты» не будет однопартийного большинства в муниципальных собраниях (сакребуло) 6 муниципалитетов.



Оппозиционное большинство – в следующих муниципалитетах: Батуми, Зугдиди, Мартвили, Чхороцку, Цаленджиха и Рустави.



Вчера лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в тех нескольких сакребуло, где у «Грузинской мечты» нет большинства, оно будет сформировано на основании переговоров с членами сакребуло.



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