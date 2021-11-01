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Хазарадзе: Фракция «Лело» продолжит работу в парламенте
01.11.2021 10:32
Фракция «Лело - Партнерство для Грузии» продолжит работу в парламенте. Об этом лидер «Лело» Мамука Хазарадзе заявил в эфире телеканала «Пирвели».
По его словам, выход из парламента - его индивидуальное решение, другие члены фракции остаются в парламенте.
«Я действительно вошел в парламент от всей души, я хотел поделиться с этими людьми своим опытом, который накопил за 30 лет, однако это не только никому не нужно, но рассматривают меня с агрессией и как врага, просто потому, что у меня другое мнение, я критикую их основателя. Это не парламент, у них есть там какой-то дирижер, скажет, чтобы они поднимали руки, и они поднимают, опустить руку, и опускают.
Я вошел в этот парламент ни из-за иммунитета, ни чтобы что-то скрывать, тем более не из-за стула, мне это не нужно.
Что касается фракции, то это мое личное решение, которое, разумеется, я согласовал с моими товарищами по команде, все остальные остаются, и мы будем использовать все трибуны, где есть наши представители, чтобы быть сильными на всех фронтах», - заявил Мамука Хазарадзе.
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