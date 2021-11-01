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Тикарадзе: Введение дополнительных ограничений в стране на данном этапе не рассматривается
01.11.2021 11:12
Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается, если кто-то распространяет информацию о том, что планируется введение дополнительных ограничениях, это ложь и служит для введения населения в заблуждение, — об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, никаких дополнительных ограничений не планируется.
Вместе с тем Екатерина Тикарадзе призывает граждан сделать прививки.
«Что касается распространения COVID-19 в Грузии, эпидемическая ситуация остается значительной. Следует отметить, что с начала октября рост случаев заболевания имел больше локализованный характер и в основном затронул регионы, где вакцинированное население невелико по сравнению с другими, включая Кахети и Имерети. На данном этапе средний дневной уровень заболеваемости составляет около 4000, и нет никаких тенденций к быстрому росту. Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается, если кто-то распространяет информацию о том, что планируется введение дополнительных ограничениях, это ложь и служит для введения населения в заблуждение. Похоже, что определенные группы делают это целенаправленно», — заявила Тикарадзе.
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