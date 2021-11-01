

ЕС о выборах в Грузии: ЦИК и суды несут ключевую ответственность в предстоящие дни

01.11.2021 12:13





Представительство Европейского Союза в Грузии по согласованию с главами миссий стран ЕС, аккредитованных в Грузии, публикует заявление касательно второго тура местных выборов.



Представители стран ЕС критикуют правительство и считают, что во втором туре проявились новые недостатки, особенно в том, что касается злоупотребления административным ресурсом и агрессивной риторики.



В заявлении указано следующее:



«Мы тепло приветствуем Международную миссию по наблюдению за выборами, осуществляемую БДИПЧ ОБСЕ и Европейским парламентом в рамках этого второго тура.



Хотя эта миссия пришла к выводу, что выборы в целом были хорошо организованы и что кампания была конкурентной, она также отметила эскалацию негативной риторики, постоянные обвинения в запугивании и давлении на избирателей и резкий дисбаланс в ресурсах, что пошло на пользу правящей партии.



После первого раунда мы заявили, что заявленные злоупотребления не должны стать нормой в Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы были упущенной возможностью в этом отношении. Несмотря на четкую оценку международных наблюдателей, значимых шагов по устранению основных недостатков предпринято не было. Напротив, появились новые недостатки, особенно в том, что касается злоупотребления административным ресурсом и агрессивной риторики со стороны политического руководства Грузии, что еще больше разжигает и без того глубокую политическую поляризацию.



Сделанные перед этими выборами заявления о том, что центральное правительство не будет сотрудничать с местными советами [Сакребуло], если они выберут другое большинство, вызывают озабоченность, поскольку они ограничивают выбор электората и лимитируют плюрализм.



Мы призываем все партии продолжать участие в избирательном процессе. Общественное доверие к его честности требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении Центральная избирательная комиссия и суды несут ключевую ответственность в предстоящие дни.



Мы ожидаем, что лидеры Грузии приложат реальные усилия для создания политического климата, способствующего оправданию ожиданий граждан Грузии. Это включает в себя выполнение множества обязательств по значимым реформам, особенно в судебной системе, а также возобновление реализации согласованной повестки дня между ЕС и Грузией, основанной на ценностях демократии, уважении прав человека и поддержании верховенства закона».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





