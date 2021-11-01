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Акция оппозиции пройдет 6 ноября
01.11.2021 12:14
Акция протеста оппозиции состоится в Тбилиси в субботу, 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Единого национального движения».
Во время вчерашнего митинга у парламента председатель партии Ника Мелия анонсировал митинг 7 ноября, впрочем, как позже выяснилось, это была ошибка. В эфире телеканала Formula лидер «Время пришло» Элене Хоштария выступила с заявлением в этой связи.
«Тут нечего уточнять, я категорически исключаю, что акция пройдет 7 ноября. Конечно же, дату должно назначить «Национальное движение», я не решаю это индивидуально. Но считаю абсолютно неправильным, тут даже не о чем говорить. Акция не должна проводиться 7 ноября. Я не знаю, будет она 6-го или 8-го, дата сместится вперед или назад… Акция планировалась 6-го ноября, но перепутали субботу и воскресенье, поэтому и возникло недоразумение», – сказала Хоштария.
Добавим, что в связи с событиями 7 ноября 2007 года крупнейшая оппозиционная партия Грузии часто подвергается жесткой критике. Тогда правительство на тот момент президента Михеила Саакашвили приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. В конце дня в здание телеканала «Имеди» ворвался спецназ.
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