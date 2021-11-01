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Ираклий Гарибашвили выступит сегодня на конференции ООН по изменению климата


01.11.2021   12:16


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе саммита мировых лидеров на 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата, который пройдет 1-2 ноября в Глазго.

Премьер-министр обратится сегодня к лидерам саммита и сосредоточит внимание на важности совместных усилий по противодействию угрозе, создаваемой изменением климата, наряду с проблемами, вызванными пандемией.

Наряду с этим, премьер-министр проведет двусторонние встречи на высоком уровне.

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