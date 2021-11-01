

Патриархия Грузии обращается к властям с просьбой ускорить возвращение церкви иконы Анчисхати

01.11.2021 12:22





Патриархия Грузинской православной церкви в очередной раз обращается к правительству с просьбой вернуть икону Анчисхати (икона Анча) церкви. В связи с этим местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) направил письмо премьер-министру Ираклию Гарибашвили.



Он напомнил, что в августе этого года с аналогичным запросом к правительству уже обращался Патриарх Православной церкви Грузии Илия II.



В письме также указана готовность обеспечить все условия для хранения иконы. «Благодаря немецким специалистам храм Анчисхати технологически готов к хранению иконы, где для нее установлен специальный стеклянный ящик – киот», — отмечается в письме.



«Мы отправим вам документацию на немецком языке и краткое изложение на грузинском, немецком и английском языках.



Обратите внимание на вышеизложенное; В то же время хочу еще раз напомнить вам о необходимости своевременно предпринять соответствующие шаги для возврата иконы », — написал в обращении к премьер-министру митрополит Шио.



Письмо датировано 21 октября.





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