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В Телавском муниципалитете произошла драка с участием 15-ти человек
01.11.2021 12:35
Несколько человек пострадали в результате потасовки в селе Караджала Телавского муниципалитета. По сообщению МВД Грузии, в драке участвовали порядка 15-ти граждан. Словесным и физическим оскорблениям также подверглись сотрудники полиции, пытавшиеся их разнять.
В ведомстве отмечают, что трое пострадавших во время инцидента госпитализированы в Телавскую больницу. Как передает Radio Tavisufleba, все они – жители села Караджала. У двоих наблюдаются внешние повреждения, еще у одного закрытая травма в области грудной клетки.
По данным издания, задержаний на этом этапе не было. Выясняются личности зачинщиков потасовки.
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