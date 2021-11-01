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Введение новых ограничений на данном этапе не рассматривается — Минздрав Грузии
01.11.2021 12:48
По заявлению Минздрава Грузии, на данном этапе нет необходимости введения дополнительных ковид-ограничений.
«Эпидемиологическая ситуация с точки зрения распространения COVID-19 в Грузии по-прежнему требует внимания. Следует отметить, что с начала октября рост заболеваемости был более локализованным и в основном затронул регионы, где вакцинировано меньшее количество населения, в том числе Кахети и Имерети.
На данном этапе средний суточный уровень заболеваемости составляет около 4000, и не зафиксировано тенденций к быстрому росту», — говорится в заявлении.
Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию.
«Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается.
Если кто-то объявляет о планируемых дополнительных ограничениях, то вводит население в заблуждение. «Похоже, что определенные группы делают это специально», — говорится в заявлении министерства от 31 октября.
За последние 24 часа в Грузии был выявлен 2141 новый подтвержденный случай коронавируса, 44 человека скончались, 5081 человек выздоровели.
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