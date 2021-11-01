

В Глазго открылся климатический саммит. Среди участников – премьер Грузии

01.11.2021 12:51





В шотландском городе Глазго открылась конференция ООН по изменению климата COP26. 25 тысяч делегатов из 200 стран в течение почти двух недель будут решать, как спасти планету от глобального потепления.



Основная цель встречи в Глазго - подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Саммит, отложенный на год из-за пандемии, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете, полагают эксперты.



В первые два дня запланированы личные встречи глав стран-членов Группы двадцати - ведущих экономик мира. Они обсудят, в какой степени каждая из стран выполнила основные пункты Парижского соглашения по снижению выбросов парниковых газов, наращиванию производства возобновляемой энергии и выделению средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.



В докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации, подготовленном к саммиту в Глазго, отмечается, что годы с 2015-го по 2021 могут стать самыми жаркими в истории наблюдений за климатом. Глобальное потепление в результате выбросов парниковых газов угрожает "далеко идущими последствиями для нынешнего и будущих поколений". Планета вступает "на неизведанную территорию".



Однако многие эксперты обращают внимание на то, что мировые лидеры не смогут договориться и цель достигнута не будет, поскольку три из четырех крупнейших стран-загрязнителей – Китай, Россия и Индия – не поддерживают сокращение выброса парниковых газов до нуля к 2050 году. Россия и Китай ориентируются на 2060 год, а Индия пока свою позицию не озвучила.



Сегодня, 1 ноября к участникам саммита обратится премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По информации пресс-службы правительства, он сосредоточит внимание на важности совместной работы для решения проблем пандемии, а также угроз, связанных с изменением климата.



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