

Альтернативный консилиум врачей требует доступа к Саакашвили

01.11.2021 13:01





НПО «Эмпатия» организовала альтернативную медицинскую группу с целью оценки и мониторинга состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. В эту группу входят врачи разного профиля.



Как заявила «IPN» руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, организация уже обратилась в Пенитенциарную службу с требованием допустить альтернативную медицинскую группу в тюрьму.



По ее словам, если группу экспертов не допустят в учреждение по исполнению наказаний, это будет рассматриваться как дискриминационный подход к Михеилу Саакашвили.



Организация призывает власти и все соответствующие ведомства незамедлительно перевести Михеила Саакашвили в клинику гражданского типа С-класса.



«Законодательство Грузии дает возможность допуска группы экспертов в тюрьму. Центр «Эмпатия» не в первый раз проводит экспертизу в учреждении по исполнению наказаний, соответственно, если группа не будет допущена – это будет рассматриваться как дискриминационный подход в отношении Михеила Саакашвили», - заявила Мариам Джишкариани.



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