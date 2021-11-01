

Правила финансирования профессиональных колледжей меняются

01.11.2021 13:08





Министерство образования Грузии работает над новой системой финансирования профессиональных учебных заведений.



По словам заместителя министра образования Тамар Китиашвили, в целом, ныне действующая система будет сохранена, но к ней будут добавлены новый компонент - финансирование, основанное на достижениях.



Новые правила вступят в силу с 2022 года.



«Новые правила предусматривают финансирование студентов, которые показывают хорошие результаты, и чем лучше будут результаты, тем больше будет финансирование. Таким образом, мы хотим создать возможность сделать так, чтоб сильные колледжи не стали еще сильнее, а слабые – еще слабее. Мы против дискриминационного подхода и новый компонент будет зависеть только от успеваемости самого учащегося, а не уровня колледжа» - заявила она.



По ее словам, к весне 2022 года работа над новой системой будет завершена, и она начнет действовать в новом, то есть 2022-2023 учебном году.



Замминистра считает, что новая система позволит увеличить качество профессионального образования и будет способствовать формированию конкурентной среды в этой сфере. А это в свою очередь, поможет стране решить проблемы, связанные с дефицитом квалифицированных кадров, которая в настоящее время существует.





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