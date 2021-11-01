

Посольство США оценивает выборы в Грузии

01.11.2021 13:54





«Последние выборы и разделивший Грузию глубокий политический кризис ясно показали, что многое ещё предстоит сделать в срочном порядке», — заявляют в посольстве США в Грузии.



Посольство призывает лидеров Грузии принять и осуществить все оставшиеся реформы, рекомендованные ОБСЕ/БДИПЧ, Венецианской комиссией и другими международными экспертами.



«Каждые выборы, даже если они были с недостатками, это возможность извлечь уроки из опыта и отреагировать на неоднократные нарушения, которые нанесли ущерб этим выборам и постепенно подорвали доверие людей к демократическим институтам. Прежде всего, мы призываем лидеров Грузии принять и осуществить все оставшиеся реформы, рекомендованные ОБСЕ / БДИПЧ, Венецианской комиссией и другими международными экспертами. Данные рекомендации были представлены в результате запросу парламента и станут важным шагом вперед в улучшении предстоящих выборов по сравнению с предыдущими.



Американский народ поддерживал и продолжает поддерживать усилия грузинского народа в долгом и сложном процессе построения демократических институтов, сильного гражданского общества, профессиональных плюралистических СМИ и формирования отзывчивого правительства в долгосрочном и полном вызовов процессе. Последние выборы и разделивший Грузию глубокий политический кризис ясно показали, что многое ещё предстоит сделать в срочном порядке. Соединенные Штаты предлагают Грузии дружбу и поддержку в качестве искреннего партнера, потому что мы верим в Грузию как в стабильную и процветающую демократию, которая уважает верховенство закона, права человека и фундаментальные свободы.



Мы вновь привержены оказанию помощи Грузии в достижении этих целей», — говорится в заявлении посольства.





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