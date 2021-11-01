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Чарквиани - Сегодня идет российско-грузинская война, и в этой борьбе Михаил Саакашвили стране нужен живым
01.11.2021 14:11
«Думаю, если бы Михеил Саакашвили прекратил голодовку, он был бы очень полезен в борьбе, где мы все должны быть вместе. Это российско-грузинская война», — заявила лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани перед визитом Саакашвили в руставской тюрьме.
По её словам, в этой борьбе Михеил Саакашвили нужен стране живым.
«Это очень сложный процесс. Этим политическим актом он сделал величайшее дело. Его приезд был блестящим масштабным политическим актом. Я хочу поговорить об этом, о дальнейшей стратегии. Как лидер он сам знает, но я все же думаю, что сейчас его здоровье и жизнь очень важны для борьбы, которая сейчас начинается.
Думаю, если бы Михеил Саакашвили прекратил голодовку, он был бы очень полезен в борьбе, где мы все должны быть вместе. Это российско-грузинская война. Считаю, что сегодня он нужен стране живым», — заявила Чарквиани.
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