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Премьер-министр: Мы вместе должны решать проблемы, связанные с изменением климата
01.11.2021 15:03
Нам вместе необходимо решать проблемы, связанные с изменением климата, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twitter.
По словам главы правительства, для формирования более экологичных, плодотворных и устойчивых обществ странам необходимо расширить свои обязательства.
«Я рад начать свой визит в Глазго для участия в 26-й Конференции ООН по изменению климата. Все страны мира должны работать вместе, чтобы решать проблемы, связанные с изменением климата, и расширять наши обязательства по построению более экологичных, более продуктивных и устойчивых обществ», - написал Ираклий Гарибашвили.
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