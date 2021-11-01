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Премьер-министр: Мы вместе должны решать проблемы, связанные с изменением климата


01.11.2021   15:03


Нам вместе необходимо решать проблемы, связанные с изменением климата, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twitter.

По словам главы правительства, для формирования более экологичных, плодотворных и устойчивых обществ странам необходимо расширить свои обязательства.

«Я рад начать свой визит в Глазго для участия в 26-й Конференции ООН по изменению климата. Все страны мира должны работать вместе, чтобы решать проблемы, связанные с изменением климата, и расширять наши обязательства по построению более экологичных, более продуктивных и устойчивых обществ», - написал Ираклий Гарибашвили.

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