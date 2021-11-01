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В Цаленджихе откроется «Центр демократии» EECMD


01.11.2021   15:17
СОВА


Неправительственная организация «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» (EECMD) откроет представительство в Цаленджихе, которое будет носить название «Центр демократии». Об этом стало известно из заявления организации.

Напомним, Цаленджиха стала единственным муниципалитетом в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат.

«EECMD всегда был и будет поддерживать укрепление потенциала политических субъектов, улучшение политической и избирательной среды и укрепление демократической культуры. Однако построить эффективную демократию без сильного местного самоуправления очень сложно. Вот почему мы открываем новый офис для поддержки эффективного местного самоуправления», — сказано в заявлении.

В EECMD пояснили, что цель — поддержка молодежи, общественно-гражданское сотрудничество и вовлеченность населения в важные процессы.

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