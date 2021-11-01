

Саакашвили: Парламент уже утратил функцию платформы власти

01.11.2021 16:45





Моим советом всем соратникам, патриотам страны и порядочным людям будет, взять пример с г-на Хазарадзе и покинуть парламент, пусть «Мечта» остается в одиночестве, - об этом говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое озвучил его адвокат Ника Гварамия, выйдя из Руставского пенитенциарного учреждения №12.



Вместе с тем, как отмечает Саакашвили, парламент уже утратил функцию платформы власти.



«Вчерашний шаг Мамуки Хазарадзе был весьма впечатляющим. Я разделяю эту позицию и полностью согласен с выступлением Ники Мелия. С нетерпением жду, когда присоединюсь к вам, но и в этом мне нужна ваша помощь. Никакая тюремная дверь не может сдержать справедливый гнев людей. В то же время мы должны понимать, что парламент уже утратил функцию платформы власти. Никакого решения там не может быть и не будет принято. Разговоры с бандитами о реформах и изменениях на благо страны лишь оттягивают время, чтобы заряд протеста погас и чтобы на нашу страну махнули рукой и внутри, и за ее пределами. Поэтому моим советом всем соратникам, патриотам страны и порядочным людям будет, взять пример с г-на Хазарадзе и покинуть парламент, пусть «Мечта» остается в одиночестве», - отмечается в послании Саакашвили.



Для справки, лидер «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата. Об этом он сообщил на собрании оппозиции, которое состоялось вчера у парламента Грузии.



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