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НПО: Выявленные нарушения негативно отразились на свободном волеизъявлении избирателя
01.11.2021 16:46
Несмотря на то, что существующее законодательство и проведенная в последний период избирательная реформа, давали нам возможность провести в Грузии выборы высокого демократического уровня, к сожалению, из-за недостаточной политической воли правящей партии, мы потеряли эту возможность, - говорится в совместном заявлении неправительственных организаций по поводу состоявшихся в Грузии выборов местного самоуправления, которое подписали 16 НПО.
Как отмечается в заявлении, печально, что по-прежнему оказались актуальными злоупотребление административным ресурсом, использование публичных служащих в избирательных целях и проблемы, связанные с давлением и угрозами.
«С технической точки зрения день выборов в основном прошел с соблюдением правил, установленных законом. Однако, нарушения, выявленные местными и международными наблюдателями в предвыборный период, в процессе голосования и подсчета голосов в день выборов, однозначно негативно отразились на свободном волеизъявлении избирателя, доверии и общества к избирательному процессу и результатам выборов. В некоторых муниципалитетах, в условиях небольшой разницы, эти нарушения могли оказать влияние на результаты.
Печально, что выборы, проведенные по низкому демократическому стандарту, могут стать еще одной причиной для углубления поляризации в обществе. В этой обстановке будет сложно сохранить единство в обществе и события могут развернуться в направлении гражданского противостояния. Призываем правящую партию изменить политику и вместо разделения общества, предпринять конкретные шаги для его объединения. В условиях сохранения существующей политики, невозможны прогресс и развитие страны. Именно в руках властей сегодня консолидация общества и европейское будущее страны, перспектива чего в условиях существующей политики становится все более туманной», - говорится в заявлении, которое подписали следующие НПО:
«Международная прозрачность – Грузия»,
Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED),
фонд «Открытое общество» (OSGF),
Фонд развития медиа (MDF),
Центр исследований экономической политики (EPRC),
«Демократическая инициатива Грузии» (GDI),
Партнерство за права человека (PHR),
«Сапари» («Щит»),
«Общество и банки»,
Центр социальной справедливости,
Ассоциация реформ Грузии (GRASS),
«Зеленая альтернатива»,
«Институт политики Грузии»,
Центр по правам человека,
Центр «Эмпатия»,
Ассоциация ООН Грузии (UNAG).
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