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Фракция «Группа реформ Шарля Мишеля» изменила название
01.11.2021 16:46
Парламентская фракция «Группа реформ Шарля Мишеля» меняет название. Об этом заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава.
Новым названием фракции станет «Группа реформ».
Фракция была основана 3 июня депутатами партий «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи — Больше свободы», «Республиканская партия» и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Председателем фракции является Хатуна Самнидзе.
Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в соглашении между властями Грузии и оппозицией. Однако, в июле правящая партия вышла из соглашения.
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