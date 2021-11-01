

Фракция «Группа реформ Шарля Мишеля» изменила название

01.11.2021 16:46





Парламентская фракция «Группа реформ Шарля Мишеля» меняет название. Об этом заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава.



Новым названием фракции станет «Группа реформ».



Фракция была основана 3 июня депутатами партий «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи — Больше свободы», «Республиканская партия» и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Председателем фракции является Хатуна Самнидзе.



Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в соглашении между властями Грузии и оппозицией. Однако, в июле правящая партия вышла из соглашения.



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