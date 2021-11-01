

Лиза Ясько: В результате голодовки Михаил Саакашвили похудел более чем на 20 килограмм

01.11.2021 16:47





По информации депутат Верховной Рады Украины Лизы Ясько, состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили все более ухудшается и на данный момент он уже похудел более чем на 20 килограмм.



Как заявила Ясько в беседе с журналистами после того, как проведала Михеила Саакашвили в Руставской тюрьме, Саакашвили нуждается в качественной медицинской помощи, которую ему не смогут оказать в Глданской клинике.



«Каждый день ему становится все хуже и хуже. Это нельзя так просто оставлять. Мы видим, что, к сожалению выборы украли и это очень болезненно и несправедливо, однако, если мы не будет продолжать эту борьбу, мы действительно можем потерять Мишу и вообще, какое-либо будущее. Мне очень больно говорить об этом, видеть, как ему с каждым днем становиться хуже. Ему очень сильно необходима качественная медицинская помощь, и это не может быть Глданская клиника. Также, конечно же, нужно освобождать президента и это очень важно», - заявила Лиза Ясько.



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