

Гварамия: Саакашвили категорически не планирует переходить в тюремную больницу

01.11.2021 16:48





У нас есть информация, что Саакашвили собираются перевести в Горийский госпиталь, где, возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом, — об этом журналистам заявил генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия после посещения Михеила Саакашвили в тюрьме.



По его словам, Саакашвили по состоянию здоровья необходимо перевести в реферальную клинику.



«Саакашвили категорически не планирует переходить в тюремную больницу. У нас есть информация, что Саакашвили собираются перевести в Горийский госпиталь. Также, есть информация, что в Горийском госпитале, будет спланировано похищение Михеила Саакашвили т.н. осетинским спецназом. Так что у вас ничего не получится. Есть реферальная клиника, куда переводят всех заключенных по состоянию здоровья. Пусть будут добры, переведут его, пусть не делают исключений», — заявил Ника Гварамия.













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