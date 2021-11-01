

Саакашвили советует «порядочным людям» отказаться от участия в работе парламента

01.11.2021 16:55





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили советует депутатам-оппозиционерам отказаться от участия в работе парламента Грузии. Об этом говорится в его письме, которые сегодня, 1 ноября обнародовали адвокаты.



В письме Саакашвили заявляет, что нынешняя власть «вырвала из рук» оппозиции одержанную на выборах победу:



«Я очень зол и оскорблен. Все грузины имеющие самолюбие, должны быть злы и оскорблены. Во всех крупных городах выборы урвали прямо из под носа. Мы выиграли эти выборы, а группа бандитов, присвоившая власть, вырвала из рук эту победу, ограбила нас и отобрала важнейшее право быть господами самим себе.



Что мы должны делать?! Только одно — заставить их заплатить цену, которую самолюбивые нации заставляют платить правителей-фальсификаторов, отобрать власть и заставить их ответить перед законом. Так поступила наша соседка Армения. Там Пашинян боролся с олигархом четырех калибров Иванишвили, за которым стояла Россия. Выборы сфальсифицировали и против него, но армянский народ все же одержал победу.



Все больше и больше людей выходили на улицу пока бандитская власть не сломалась, не ушла и не были назначены внеочередные выборы. То же самое должно быть сделано у нас. Бандиты-фальсификаторы должны уйти и должны быть назначены внеочередные выборы. Так украинцы поступили с Януковиче, когда тот окончательно поддержал Россию, а ведь Янукович был в разы богаче и намного большим сорванцом, чем Иванишвили. В конце концов во времена нашего поколения Грузия родила идею таких революций. Неужели мы не сможем того, в чем нам раньше подражали.



У нас немного времени, должны действовать многие и во многих местах. Мы должны выслушать мнение лидеров и взять инициативу в свои руки на местах. Конечно же, параллельно нужно обжаловать все, так как таких катастрофических выводов наблюдателей ни в Армении, ни в Киргизии, ни во время революции роз. Сейчас у нас есть полная легитимация для проведения акций протеста и оказания противодействия насилию», — говорится в письме Саакашвили.



Саакашвили пишет, что приветствует решение Мамуки Хазарадзе покинуть ряды парламента и призывает к такому же шагу других оппозиционных депутатов:



«Вчерашний шаг Мамуки Хазарадзе был впечатляющим, я полностью разделяю его позицию и полностью согласен с выступлением Ники Мелия. Жду не дождусь, когда присоединюсь к вам, но и в этом мне нужна ваша помощь. Ни одна тюремная дверь не сдержит справедливый гнев народа.



При этом, нужно понимать, что парламент утратил функцию правительственной платформы и там не может быть принято никакое решение. Рассуждения о благих для страны изменениях с бандитами тянут время для погашения протестной искры и для того, чтобы в нашей стране и за ее пределами на Грузию махнули рукой.



Поэтому, я советую своим соратникам и просто патриотам и порядочным людям в парламенте последовать примеру господина Хазарадзе, покинуть парламент и оставить «Мечту» наедине с собой», — резюмировал Саакашвили.



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