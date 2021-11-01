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Россию подозревают в слежке и запугивании адвокатов семьей по делу MH17
01.11.2021 17:09
По сообщению нидерландского телеканала RTL, антитеррористическое агентство NCTV нескольким адвокатам по делу MH17 предложило меры по защите.
По распространенным информациям, несколько членов адвокатской группы, представляющая на судебном процессе в Нидерландах интересы семьи жертв, сообщили, что они подвергались слежке, когда возвращались домой из здания суда, и видели подозрительных мужчин, интересовавшихся их домашними адресами.
По информации RTL, в конце сентября агентство NTCV провело брифинг для адвокатов семей жертв MH17, где проинформировало их, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия, и предложила им меры по защите. Представители NTCV и адвокаты отказались комментировать ситуацию.
Напомним, что самолет, выполняющий рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом ракетой «земля-воздух». В заключении международной следственной группы говорится, что ракета является российского происхождения, была привезена на подконтрольную пророссийскими сепаратистскими силами территорию Донбасса из России, и пуском ракеты управляли российские военные. Суд в Нидерландах рассматривает дело в отношении трех россиян и одного гражданина Украины. Россия категорически отрицает любую причастность к случившемуся.
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