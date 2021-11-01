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Саакашвили не собирается прекращать голодовку


01.11.2021   17:19


По словам адвоката третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Ники Гварамия, несмотря на призыв представителей различных сфер, осужденный не собирается прекращать голодовку.

«Его состояние ухудшается день ото дня, но он силен. Теперь мужество ему придает гнев, потому что гражданам Грузии заблокировали единственный способ сменить правительство ... Он не собирается прекращать голодовку», - сказал Ника Гварамия.

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