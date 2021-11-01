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Саакашвили: «Ни одна тюремная дверь не сможет сдержать справедливый гнев народа»
01.11.2021 17:51
Ни одна тюремная дверь не сможет сдержать справедливый гнев народа, говорит экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, уже месяц голодающий в руставской тюрьме №12.
С обращением экс-президента журналистов ознакомил его адвокат, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Ранее еще один адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что грузинский народ «должен выполнить свой долг и освободить экс-президента из тюремного заключения Путина».
В первом обращении из тюрьмы после второго тура муниципальных выборов Саакашвили также говорит, что парламент Грузии «потерял функцию государственной платформы».
«Мой совет всем соратникам, боевым товарищам и просто патриотам страны и порядочным людям, последовать примеру господина Хазарадзе, оставить парламент и оставить «Мечту» наедине с собой», – говорится в обращении.
Накануне стало известно, что лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата.
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