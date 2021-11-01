

Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе отказывается от мандата депутата парламента Грузии

01.11.2021 19:22





Лидер партии «Гирчи – больше Свободы» Зураб Джапаридзе, отказывается от мандата депутата парламента Грузии.



Информацию подтвердили в пресс-службе партии. Там пояснили, что в ближайшие дни Зураб Джапаридзе официально обратится в парламент по поводу прекращения полномочий депутата.



Кроме того, заявление об отказе от депутатского мандата сегодня сделала член партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили.



Накануне, 31 октября, о своем решении сдать мандат депутата сообщил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.



«Нахождение в парламенте потеряло смысл. Я и так находилась в режима бойкота, а сейчас вижу, что в парламенте «Грузинская мечта» пытается провести ту линию, что нужна Бидзине Иванишвили. Считаю, что Мамука Хазарадзе принял правильное решение и мы должны сделать так же.



У меня не было разговора об этом в партии, ожидаю, что он состоится. Очень скоро я обращусь в парламент и покину его», сообщила Нона Мамулашвили.



Еще раньше от мандата депутата парламента отказался председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия.



31 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов, результаты которых оппозиция объявила сфальсифицированными. Самая большая оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсировала проведение акций протеста в разных регионах в течение этой недели и масштабного митинга в субботу в Тбилиси. В этих акциях будет участвовать и «Гирчи», и «Лело», которые являются партнерами ЕНД.



Сегодня экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал своих соратников отказаться от депутатских мандатов и покинуть законодательный орган страны.



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