

Депутат от ЕНД Анна Цитлидзе отказывается от депутатского мандата

01.11.2021 19:35





Член фракции «Национальное движение» Анна Цитлидзе отказывается от мандата депутата. Об этом Цитлидзе сообщает в Facebook.



По ее пояснению, она не видит смысла в том, чтобы оставаться в парламенте, и может продолжать борьбу и без депутатского мандата.



«Я не знаю, кто какое решение примет. У меня не было коммуникации с партией, вы знаете, что я нахожусь в Зугдиди. Однако, после призыва третьего президента, и тогда, когда президент в тюрьме, голодает, а у нас отняли выборы, я не вижу смысла в том, чтобы сидеть в парламенте. Я смогу продолжать борьбу и без мандата депутата… «Грузинская мечта» должна остаться сама с собой. Об остальном поговорим на акциях», - заявляет Анна Цитлидзе.



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