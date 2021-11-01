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От депутатского манда отказалась еще один депутат от ЕНД Нона Мамулашвили
01.11.2021 19:37
Член фракции «Национальное движение» Нона Мамулашвили отказала от мандата члена парламента Грузии.
Как заявляет Мамулашвили, когда у страны украли выборы и будущее, она не собирается служить парламенту, в котором не соблюдают интересы страны.
По словам Мамулашвили, она пройдет все соответствующие парламентские процедуры, связанные с прекращением депутатских полномочий.
«Мы и до этого были в режиме бойкота, а сейчас видим, что «Грузинская мечта» пытается проводить в парламенте ту линию, которая нужна Бидзине Иванишвили. Считаю, что решение Мамуки Хазарадзе было правильным, и мы должны последовать его примеру. У парламента нет легитимации – этот парламент является цирком, театром и участие в этом театре - неприемлемо», - заявила Нона Мамулашвили.
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